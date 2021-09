Training over dementie in Dorpskamer Giessenburg

GIESSENBURG • Op dinsdag 19 oktober van 19.30 tot 20.00 uur wordt in de Dorpskamer in Giessenburg een training vanuit Samen Dementievriendelijk georganiseerd.

Steeds meer mensen hebben in hun directe omgeving te maken met mensen met dementie. Inmiddels hebben in Nederland zo’n 290.000 mensen de diagnose dementie ontvangen, in welke vorm van dan ook. En dat aantal groeit naar verwachting in 2040 naar het dubbele aantal, richting 600.000 mensen.

De training valt uiteen in een drietal onderdelen: wat is de ziekte dementie, hoe herken je mensen met dementie en hoe ga je met hen om?

Een van de trainers zal Arie Slob zijn, voorzitter van Alzheimer Nederland in de Alblasserwaard.

Deelname aan deze training is gratis. Opgave is wel noodzakelijk en kan tot 12 oktober op het e-mailadres janenpetravanthof@outlook.com of per telefoon via 0184-651949.