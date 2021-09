Kerstviering tijdens corona: kerstpakketten om appreciatie te uiten richting personeel

Veel grote bedrijven beginnen al te denken om de werknemers en zakenpartners te verrassen aan het einde van het jaar, terwijl de grote vakantie pas net is afgelopen. Hierom wilde wij hier graag een artikel over schrijven.

Er zijn nog steeds veel twijfels over wat nu wel en niet mogelijk is, volgens de media zouden er nieuwe maatregelen aankomen. Alhoewel de regering met de melding naar buiten is gekomen dat er maatregelen komen te vervallen in november. Mede door deze onzekerheid hebben bedrijven het zwaar en dat al vanaf het begin van corona. Ook de werkomstandigheden van werknemers zijn scherp veranderd. Het is op dit moment zo belangrijk om je personeel te bedanken voor hun harde inzet. Met een kerstborrel of een gezellig feest, je personeel bedanken was vorige jaren vanzelfsprekend. Door de pandemie kan deze traditie wellicht in 2021 ook niet plaatsvinden. Heel erg jammer, aangezien de werknemers deze gezelligheid wel goed kunnen gebruiken in deze tijd. Het is nu extra belangrijk om deze belangrijke medewerkers in het zonnetje te zetten.

Wij hebben rondgevraagd bij diverse groothandels in kerstgeschenken en een paar leuke opties bij elkaar gepakt om jouw gehele team te bedanken voor hun geweldige inzet.

Toon waardering aan je personeel met kerstpakketten

De kerstpakketten werden normaliter tijdens het kerstfeest op werk uitgedeeld.Dat is nu niet altijd mogelijk. Er moet ook bespaard worden waar dat mogelijk is voor bedrijven. Maar worden er dan nog wel kerstpakketten gekocht? Wij hebben deze vraag neergelegd bij medewerkers van groothandels Kerstpakket Webshop en Kerstpakketten.expert . Zij kijken terug op het afgelopen jaar.

Ondanks dat de bedrijven het financieel zwaar hebben gehad afgelopen tijd, blijven de kerstpakketten toch een groot deel van de kerstviering, zodoende een medewerker van Kerstpakketten Expert. “Juist nu willen werkgevers erkenning geven aan hun personeel. Zij hebben zich snel moeten aanpassen aan de plotselinge veranderingen en hard door moeten werken in deze nieuwe situatie. De werkgevers tonen respect voor het aanpassingsvermogen die gevraagd werd van de medewerkers.”

Er werden ook duurdere en grotere kerstpakketten ingekocht om zo te laten zien dat ze toch met hun medewerkers mee leven en weten hoe zwaar ze het gehad hebben. “Door de harde inzet van de werknemers in dit hectische jaar wilde de leidinggevende iets extra’s ervoor terug geven. Als gevolg pakten zij groter uit met kerstpakketten.” De meeste kerstborrels en feestelijke bijeenkomsten werden afgelast afgelopen jaar dit merkte een medewerker van Kerstpakketten Expert op. Er jammer, hierdoor is er wel een groot deel van het budget naar de kerstpakketten toe gegaan. Geen viering op het werk, maar wel extra groot gevulde kerstpakketten. Deze werden ook heel erg gewaardeerd. Wees dus niet bang om je werknemers te verrassen met een kerstpakket voor het harde werk dat zij geleverd hebben.

Eigen keuzeconcept: Het perfecte cadeau kies je zelf uit

Kerstpakketten vallen altijd wel in de smaak. Maar niet iedereen is er compleet tevreden mee, wat vrij logisch is aangezien iedereen een andere smaak heeft. Deze kerstpakketten bevatten alles wat de ontvanger ook daadwerkelijk wil hebben, hoe? Dit komt door de mogelijkheid dat je werknemers hun kerstpakketten zelf kunnen samenstellen. Vooral in deze periode van financiële en persoonlijke uitdagingen is het belangrijk dat de mensen zelf kunnen kiezen. Je collega’s kunnen zelf bepalen of ze etenswaren of non-foodartikelen kiezen voor in het pakket. Het kan ook zo zijn dat ze spullen uitkiezen voor familie of vrienden die het minder hebben. Misschien eenzame mensen die de kerst willen opfleuren met bepaalde producten. Wat de reden ook mag zijn, jouw hardwerkende personeel krijgt precies wat ze verdienen. Juist in deze tijd.

Een medewerker van Kerstpakketten Expert legt uit hoe dit te werk gaat. “Wij maken een webshop aan speciaal voor jouw bedrijf. Met kleuren en het logo van jouw bedrijf, zo weten de medewerkers meteen dat de site speciaal voor hen opgezet is. Je kunt een eigen welkomst tekst in de online omgeving laten zetten, dat maakt het nog persoonlijker.”

Volgens de medewerkers van Kerstpakketwebshop.nl en Kerstpakketten.expert worden deze eigen keuzepakketten steeds populairder. “De reacties op het eigen keuzeconcept zijn allesbehalve negatief. Werkgevers weten dat ze hiermee elk individu belonen met het perfecte cadeautje. Hierbuiten krijgen de werknemers ook precies wat ze willen hebben”, volgens een medewerker van Kerstpakketten Expert.

Kerstpakketten blijven een van de beste gebaren om iemand te bedanken. Sinds corona zijn er wel een paar veranderingen gekomen in de kerstbranche. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden tijdens het bestellen van kerstpakketten.

Dit jaar een onmisbaar bedankje

Hoe je de kerstviering ook invult, het blijft toch een onmisbaar bedankje voor je personeel die het hele jaar hard gewerkt hebben. In de tijden van corona wordt er jammer genoeg roet in het eten gegooid, je mag geen kerstfeest meer geven op de werkvloer door het samenzijn. Het zou ook zo kunnen zijn dat je dit jaar geen budget hebt om elk personeelslid een kerstpakket te kopen. Dit houdt niet in dat je de kerst zo maar aan je werknemers voorbij moet laten vliegen. Met wat creatief denken zorg jij voor een leuk en waardevolle kerst voor je personeel. Activiteiten of een cadeau uit blijk van waardering is dit jaar extra belangrijk voor jou en je medewerkers.