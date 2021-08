Paardenmarkt in Ameide gaat niet door

• Beeld van de laatste Paardenmarkt in Ameide in 2019.

AMEIDE • Net als vorig jaar heeft het bestuur van Stichting Paardenmarkt Ameide moeten besluiten om de 363e paardenmarkt van Ameide niet door te laten gaan.

“Omdat er te veel onzekerheden zijn rondom de coronamaatregelen heeft de commissie maandagavond deze beslissing moeten nemen”, laat het bestuur weten.

Dit moeilijke besluit is unaniem genomen. Langer uitstellen van een beslissing vond de commissie niet verantwoord. “De huidige coronamaatregelen laten een paardenmarkt met alle bijbehorende activiteiten niet toe”, motiveert het bestuur.

Een paardenmarkt in afgeslankte vorm is voor de commissie geen optie. De paardenmarkt is bijzonder door de mix aan activiteiten voor een breed publiek. “En aan die traditie willen we geen concessies aan doen.”

De Paardenmarkt van Ameide wordt normaal gesproken gehouden op de tweede donderdag van oktober. Dit jaar zou dat op 14 oktober zijn geweest.