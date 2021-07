Mourik Groenprojecten & Van Hoorne Entertainment slaan handen ineen

MOLENAARSGRAAF • Het groenbedrijf van André Mourik te Molenaarsgraaf gaat vanaf 1 oktober volledig op in het bedrijf van plaatsgenoot Van Hoorne Entertainment. Vanaf dat moment gaat de hovenier zich volledig richten op het onderhoud en de ontwikkeling van Vakantiepark Molenwaard en Avonturenboerderij Molenwaard.

De afgelopen maanden is er intensief samengewerkt in de ontwikkeling van Vakantiepark Molenwaard door beide bedrijven. Tijdens deze samenwerking bleek dat er een mooie kans lag om de 16 hectare grond die op beide parken onderhouden moet worden volledig in handen te geven van het huidige team van Mourik Groenprojecten.

“Het was voor mij best een moeilijke beslissing, maar ik was zelf al geruime tijd zoekende wat ik wilde met mijn bedrijf en toen deze kans zich voordeed en al mijn mensen een goede plek konden krijgen, hebben we besloten het bedrijf aan Van Hoorne te verkopen”, aldus André Mourik, eigenaar van Mourik Groenprojecten.

Ontwikkelingen

De huidige werknemers krijgen allemaal een plek in de nieuwe organisatie en zullen betrokken worden bij de nieuwe ontwikkelingen rondom beide parken. “Ik ben ongelofelijk blij dat we zo’n mooi en professioneel team aan ons hebben weten te binden. Op deze manier kunnen we het niveau van het onderhoud, maar vooral van de nieuwe ontwikkelingen verder laten groeien”, aldus Michael van Hoorne, eigenaar van de Van Hoorne Groep.

“Wij willen groen nog veel meer onderdeel maken van onze totaalbeleving en daarin ook de uitdagingen als biodiversiteit een plek geven. Het huidige team aangevuld met deze prachtige club mensen maakt dat we meer tijd en aandacht hiervoor kunnen hebben en dat maakt onze parken nog mooier”, vervolgt Van Hoorne.

Grote klus

Vanaf 1 oktober zal Mourik Groenprojecten opgaan in de Van Hoorne Groep en zullen de werkzaamheden voor bestaande klanten stoppen of worden overgedragen. De eerste grote klus voor het groenteam is de aanleg van fase twee op het vakantiepark. Dit zal in het najaar van 2021 aanvangen.