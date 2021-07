Nieuwe kans voor wandeling in Noordeloos

NOORDELOOS • Omdat het afgelopen week slecht weer was tijdens de natuurwandeling vanuit de Dorpskamer in Noordeloos, wordt deze op woensdagavond 14 juli een nieuwe kans gegeven. Er is onderweg van alles te zien. Veel mooie bloemen staan te bloeien die speciaal zijn ingezaaid als voedsel voor de bijen. Starten is mogelijk tussen 18.30 en 19.30 uur vanaf het Noorderhuis in Noordeloos. Keuze tussen 5 of 11 kilometer. Voor info over de wandeling: Nelie Slob via 06-22422050.