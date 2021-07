Plan voor vier woningen op oude schoollocatie De Wegwijzer in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De gemeente Molenlanden heeft de bestemming van de voormalige school De Wegwijzer aan de Korenbloemstraat veranderd naar ‘woongebied’, zodat daar vier woningen gebouwd kunnen gaan worden.

Er komen twee twee-onder-een kapwoningen, met de voorgevels gericht naar de Korenbloemstraat. Iedere woning beschikt over twee parkeerplaatsen op eigen terrein en ten zuiden van het plangebied worden 13 openbare half verharde parkeerplaatsen gerealiseerd.

Op de locatie ’t Hoog 18b, grenzend aan Korenbloemstraat te Hoogblokland, stond het voormalige schoolgebouw CBS de Wegwijzer. De school is verhuisd naar een andere locatie in Hoogblokland en het schoolgebouw is inmiddels gesaneerd. Het nu braakliggend terrein is gelegen in een woonwijk. Zodoende is het plegen van nieuwbouwwoningen passend in de omgeving en het woningtype van de twee-kappers sluit aan bij de Woonvisie 2020-2024.

De gronden zijn in eigendom van de gemeente. De gronden worden verkocht aan een ontwikkelaar, die na de bestemmingsplanprocedure de realisatie op zich neemt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage.