Laadpaal voor e-bikes in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Het Dorpsberaad heeft een laadpaal voor elektrische fietsen (e-bikes) geplaatst in het centrum van het dorp, vlakbij Cafetaria ’t Paviljoen.

De eigenaar van deze eetgelegenheid, Douwe Westendorp, levert de stroom voor de laadpaal. Cafetaria ’t Paviljoen is gevestigd op Schoolstraat 3c, op een steenworp afstand van de doorgaande Dorpsweg. Voor vele fietsers die daarover rijden, is het mooie gelegenheid om even te pauzeren, iets te consumeren en ondertussen de accu van hun elektrische fiets op te laden aan de elegante zwarte laadpaal.