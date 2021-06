Zomeractiviteiten Dorpskamer Noordeloos

NOORDELOOS • De Dorpskamer in het Noorderhuis in Noordeloos is tijdens de zomermaanden juli en augustus wekelijks geopend op de woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur.

Er is koffie en elke week een andere, leuke activiteit. Op 7 juli mogen bezoekers van de Dorpskamer de generale repetitie bijwonen van de musical van groep 8 van de School met de Bijbel. Op 14 juli is er Dorpskamer Vossenjacht, op 21 juli bingo en op 28 juli is er Repair Café. Er is dan onder andere een rollator en rolstoel check. Op 4 augustus wordt het Dorpskamer Kampioenschap Kuiltje knikkeren gehouden en op 11 augustus is Klaas Verbaan aanwezige met een mooi diavoorstelling. Op 18 augustus wordt er bingo gespeeld met leuke prijzen en op 25 augustus verzorgt de Historische Vereniging een quiz met oude voorwerpen. Ook is dan het Repair Café weer open.

Voor meer informatie: 06-30891564 of dorpskamernoordeloos@gmail.com.