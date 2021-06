Kringloopwinkel Graafstroom in Goudriaan houdt boekenmarkt

GOUDRIAAN • Op zaterdag 3 juli zal er bij droog weer een boekenmarkt gehouden worden bij kringloopwinkel Graafstroom in Goudriaan.

Er zijn weer prachtige boeken te koop, zoals thrillers, (streek)romans, kinderboeken, enzovoorts. Drie boeken kosten 1 euro.

Het adres van de kringloopwinkel is De Hoogt 1b in Goudriaan. Deze middag is de Kringloopwinkel van 13.00 tot 16.30 uur geopend. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van de Kringloopwinkel.