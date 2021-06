Vicevoorzitter Europese Commissie Frans Timmermans brengt werkbezoek aan Goudriaan

GOUDRIAAN • Frans Timmers, vicevoorzitter van de Europese Commissie bracht maandag een werkbezoek aan Goudriaan. Hij ging daar het gesprek aan met melkveehouders uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden over de Green Deal, het EU-plan om klimaatverandering tegen te gaan.

Aanleiding voor het bezoek was de deelname van Jan-Arie Koorevaar aan het televisieprogramma ‘De Publieke Tribune’ eerder dit jaar. Onderwerp van gesprek was de Green Deal. Tijdens de opnames, waaraan Frans Timmermans via een videoverbinding deelnam, opperde de Europese politicus het idee om een keer langs te komen op de boerderij van Koorevaar. Een voorstel dat door de Goudriaanse melkveehouder meteen werd aanvaard.

Maandagochtend kwam Timmermans aan in Goudriaan, waar hij werd verwelkomd door Jan-Arie en Janneke Koorevaar. Als eerste stond een wandeling door de weilanden op het programma. Aansluitend was er een forumdiscussie met een zestal agrariërs en een tiental bestuurders uit de streek. Afsluitend was er een streeklunch.

Een verslag van de bijeenkomst staat donderdag in Het Kontakt.