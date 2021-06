Open Eettafel voor Goudriaan en Ottoland

GOUDRIAAN • Op donderdag 1 juli is er in de Multistee in Goudriaan weer een Open Eettafel voor de mensen vanaf 55 jaar uit Goudriaan en Ottoland.

Zij zijn welkom voor een maaltijd en een praatje. Aanvang is om 12.00 uur. Voor vragen over het menu kan men terecht bij Ans van Rijn via telefoonnummer 0183-840028. Kosten bedragen 7,50 euro per persoon. Opgeven graag vóór 28 juni 2021.