Coronaproof geslaagdenfeestjes op schoolpleinen in Papendrecht

PAPENDRECHT • Nagelbijten, ijsberen en buikpijn. Voor eindexamenkandidaten van het Willem de Zwijger College en De Lage Waard in Papendrecht kwam er donderdag een einde aan de spanning. Zij hoorden hoe zij de examens uit het eerste tijdvak, dat plaatsvond in mei, hadden gemaakt. Voor de meeste leerlingen betekende dit dat zij geslaagd zijn.

Door de coronamaatregelen zijn er dit jaar vanuit de Rijksoverheid andere eisen gesteld om het middelbare school diploma te halen. Zo mochten leerlingen vooraf aangegeven of zij de examens wilden spreiden, het tweede tijdvak vindt deze maand plaats. Ook mogen leerlingen een extra onvoldoende halen én één vak niet mee laten tellen.

De Willem

De leerlingen van De Willem konden donderdag 14.00-16.00 uur op het schoolplein feestelijk stilstaan bij de uitslag. Tijdens de walk-trough werden zij door een DJ ontvangen en konden zij met onder het genot van een hapje en een drankje samen coronaproof deze periode afsluiten.

Aat van Genderen, directeur bedrijfsvoering, meldt dat op donderdag 10 juni de uitslagen van mavo, havo en vwo bekend zijn gemaakt. De uitslag van basis en kader volgt 16 juni. In Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam doen, exclusief vmbo basis en kader scholieren, 308 leerlingen examen. Ruim twintig leerlingen doen gespreid examen en konden vandaag nog niet slagen. De voorlopige percentages zijn dus wat geflatteerd: 87 procent voor mavo, 79 procent voor havo, 80 procent, voor vwo en 100 procent voor gymnasium. Op een enkele leerling na hebben alle overige kandidaten nog kans om alsnog in het tweede en/of derde tijdvak te slagen. Aat van Genderen: “We zijn tevreden met deze uitslag en verwachten dat deze percentages nog flink zullen stijgen.”

Mitchell Borst en Gerben Meerkerk mochten op de uitreiking hun mavodiploma in ontvangst nemen. Zij kwamen voor deze gelegenheid op de versierde tractor. Gerben: “Wij vonden dit een leuk idee. Het kwam er nooit van, maar nu ik nog een paar keer naar De Willem kan én de trekker er stond, was dit het ideale moment. Misschien haal ik Mitchell ook wel op voor de diploma uitreiking en zit onze familie in een karretje erachter.”

De Lage Waard

Op de vmbo mavo locatie van De Lage Waard waren de leerlingen donderdag van 15.00 tot 16.00 uur welkom op het schoolplein. Tijdens een walk-trough werden ook zij feestelijk onthaald, maar gezien het tropische thema, verlieten zij niet in een droge outfit het terrein.

Sectordirecteur vmbo/mavo André Visser: “In mavo4 zaten 65 leerlingen. Eén leerling deed gespreid examen over twee leerjaren, één over meerdere tijdvakken. Van de 63 eindexamenkandidaten zijn er zestig geslaagd en drie hebben een herkansing. Echt een topresultaat dus. In 2018 was in eerste tijdvak 86 procent geslaagd, in 2019 90 procent en nu 95 procent. Zeker gezien het afgelopen jaar een geweldige prestatie van leerlingen en het lerarenkorps. We zijn trots op de leerlingen en alle collega’s die hieraan bijgedragen hebben. Verwachting is dat het resultaat nog stijgt in tweede tijdvak. Op de havo konden 117 leerlingen van de 136 vandaag slagen. Het slagingspercentage is daar nu 83 procent. Op het vwo konden 55 leerlingen van de 61 hun middelbare school vandaag afronden. Daarvan hebben 48 eindexamenkandidaten dat vandaag gedaan.”

Luuk Bakker is één van de zestig geslaagden op de mavo. “Mijn ouders hadden mijn fiets versierd. Zij vonden dat, nu ik geslaagd ben, ik niet meer ‘normaal’ naar school kon gaan, maar dat mijn verschijning er ‘blij’ en ‘versierd’ uit moest zien. Dit evenement vind ik leuk georganiseerd en zo kan ik de mavo mooi afsluiten. Na de zomervakantie ga ik de mbo niveau 3 opleiding tot handhaver volgen.”