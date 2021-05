Wandelen met een kameel door de Alblasserwaard

NOORDELOOS • Voor de promotie van haar boek ‘Fulltime Avonturier’ deden Tamar Valkenier en haar kameel Einstein deze week ook de Alblasserwaard aan.

Vanuit Spijk liepen ze donderdag naar Noordeloos. Aan de Tiendweg 8 overnachten ze daar bij de familie De Jong. Vrijdag gingen ze rond de middag op pad naar Groot-Ammers.

Daarbij kregen ze gezelschap van Iris van Loon, die Tamar en Einstein de weg wees naar haar schoonouders, die in Groot-Ammers wonen.

Oproep

Tamar deed een oproep via Facebook en Instagram voor plaatsen waar ze samen met Einstein, een kameel van 1 jaar, kan overnachten en kreeg talloze reacties.

Haar tocht door Nederland is te volgen via haar facebook- en instagramaccounts,. Voor meer informatie over Valkenier en haar reizen: tamarvalkenier.com