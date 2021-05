Gezond en fit met The Healthy Club

BLESKENSGRAAF • Werken aan een gezond en fit lichaam in een relaxte en gezellige sfeer: dat biedt The Healthy Club. Eigenaresse Tara Ravenna opende afgelopen week de deuren van haar sportschool aan de Van Beukelaarweg 27.

Het is eigenlijk een heropening; Tara runt The Healthy Club al veertien jaar. Ze zat eerder in Sliedrecht, maar het gebouw waarin de sportschool zat, staat op de nominatie om gesloopt te worden. “Toen kwam toevallig deze plek op mijn pad”, vertelt ze. “Een ideale locatie: ruim, licht én er is een heel leuke school in het dorp waar mijn zoon heen kon gaan.”

Ze hakte de knoop net voor de coronacrisis door. De combinatie van een verhuizing en dan noodgedwongen de deuren moeten sluiten, betekende een zware periode. Maar daar merk je bij Tara weinig van. Ze heeft er gewoon heel veel zin in om sporters te verwelkomen in haar nieuwe onderkomen.

Prettig

“We zijn hier zo blij mee. Er is meer dan genoeg plek om afstand van elkaar te houden. Het werkt hier heel prettig. Voor ons is een relaxte houding en het zo toegankelijk mogelijk maken van de sportschool heel belangrijk en dat kan hier prima.”

In de werkwijze van The Healthy Club staat begeleiding centraal. “We werken één op één of in kleine groepen. Zo kun je op een leuke en efficiënte manier trainen. Door de begeleiding ga je heel effectief aan de slag met je lichaam. En het is elke keer mooi om te merken hoe enthousiast mensen worden als ze na een paar weken al echt resultaat zien.”

Gezondheid

Dat resultaat is wat Tara betreft een gezond en fit lichaam. The Healthy Club heet niet voor niets zo, gezondheid is een sleutelbegrip. “Daar gaat het bij ons om: zorgen dat je weer lekker in je vel komt te zitten. Beweging is daarbij natuurlijk heel belangrijk, maar we geven ook voedingsadvies. Je werkt toe naar een levensstijl waar je jezelf lekker bij voelt, zodat je het ook op de lange termijn vol kunt blijven houden. En dat je er een strak lichaam aan overhoudt is natuurlijk een mooie bonus.”

Meer informatie: www.thehealthyclub.eu