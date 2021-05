Bed & breakfast nieuwe bestemming voor monumentaal pand het Regthuys in Goudriaan

GOUDRIAAN • In een Rijksmonument uit 1639 aan de Noordzijde in Goudriaan opent Bed & Breakfast Regthuys vanaf 21 mei de deuren.

Eigenaren Belma en Joost kochten het Regthuys in 2018 en realiseerden in de voormalige klompenwinkel van de familie Terlouw drie gastenkamers. Voor de verbouwing gebruikten zij zoveel mogelijk hergebruikte bouwmaterialen en ook de inrichting is grotendeels in een eigentijdse vintage stijl.

Veel inwoners van Goudriaan kennen inmiddels de Turkse fetakaasbroodjes, börek en lahmacun van Belma. Vanaf de zomer zullen ook wandelaars en fietsers bij het Regthuys welkom zijn om te genieten van thee, koffie of één van de specialiteiten.

Meer informatie: www.regthuys-goudriaan.nl