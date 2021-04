Christine van Reeuwijk: ‘Er komt altijd weer wat op mijn pad’

LEXMOND • Met ‘Je zou niet zeggen dat je ziek bent’ brengt Christine van Reeuwijk (51) haar tweede boek op de markt. Gevuld met verhalen uit haar dagelijks leven, beleefd vanuit de kleine wereld van de inwoonster van Lexmond.

Al bijna dertig jaar kampt Christine met een mitochondriële energiestofwisselingsziekte. Energie is voor haar een kostbaar en schaars goed, waar ze zorgvuldig mee moet omgaan. Haar leven speelt zich daardoor voor het overgrote deel af op een bescheiden aantal vierkante meters.

Maar haar geest laat zich niet kooien door deze beperking. Vanuit haar bed is ze volop betrokken bij onder meer de Lexmondse gemeenschap en de kerk in Vianen waar ze lid van is.

Autobiografische verhalen

De verhalen die ze hoorde, alles wat ze meemaakte, heeft ze in ‘Je zou niet zeggen dat je ziek bent’ onder woorden gebracht.

Zoals ze in het voorwoord schrijft: ‘Een verzameling autobiografische verhalen met fictieve elementen en fictieve verhalen met autobiografische elementen, die samen één verhaal vormen.’

Levenshouding

Tal van onderwerpen komen in ‘Je zou niet zeggen dat je ziek bent’ aan bod. Maar de rode draad is een levenshouding waar Christine zich met hart en ziel voor inzet. Écht luisteren, openstaan voor de ander, jezelf niet op laten slokken door het geraas van het dagelijks leven.

In de afgelopen tientallen jaren sprak ze met honderden mensen, was zij het luisterend oor voor anderen. Het heeft haar veel innerlijke rijkdom gebracht, al waren er ook de teleurstellingen. Die mindere kanten verhult ze niet in haar nieuwste boek.

“Het is het echte leven, heel puur. Soms gaat het goed, soms word ik teleurgesteld in mensen. Maar ik kan daar inmiddels beter mee omgaan. En er zijn gelukkig genoeg momenten waarop je je gesteund voelt.”

Verkrijgbaar

‘Je zou niet zeggen dat je ziek bent’ kost 14,90 euro en is in Lexmond verkrijgbaar bij de Spar supermarkt en bloembinderij De Juffertjes in ‘t Groen. Het boek kan daarnaast gekocht of besteld worden bij de boekhandels in de regio en via www.adveniat.nl of www.christinevanreeuwijk.nl.

Een uitgebreid interview staat deze week in Het Kontakt.