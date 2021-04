Oranjecomité Arkel verzorgt verrassing voor kinderen

ARKEL • Helaas kan ook dit jaar Koningsdag niet gevierd worden zoals iedereen dat graag zou willen. Maar omdat Oranjecomité Arkel vorig jaar zoveel leuke reacties heeft gekregen op haar acties, willen zij ook dit jaar weer iets doen voor de kinderen.

Wie een leuke verrassing voor de kinderen aan de deur wil op Koningsdag, kan een e-mail met de naam, adres en leeftijd van je kind(eren) sturen naar: arkeloranjecomite@gmail.com.

Deze actie is alleen voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar die in Arkel wonen. De uiterlijke datum om aan te melden is 18 april. Er is een maximum aantal verrassingen beschikbaar. Wanneer dit aantal bereikt is, sluit de actie. Aanmeldingen kunnen daarna niet meer in behandeling worden genomen.