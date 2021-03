Nieuwe boot voor hulpverlening in waterrijke Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • De Brandweer en de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid hebben onlangs een hulpverleningsboot in gebruik genomen voor uitrukken in de westelijke en midden-Alblasserwaard. Het vaartuig gaat vooral helpen bij inzetten in het waterrijke molengebied van Kinderdijk.

Deze toeristische trekpleister ontvangt de laatste jaren steeds meer bezoekers, terwijl hulpverleners lang niet overal makkelijk kunnen komen. Leo Roos, facilitair manager van de Ambulancedienst: “Op sommige plekken kunnen we zelfs helemaal niet in de buurt komen, zoals bij de bewoonde molens van de Overwaard.”

De ‘brambuboot’ (hij heeft geen officiële naam, maar wordt nu al liefkozend zo genoemd) heeft als standplaats de brandweerkazerne van Alblasserdam. “Bij een 112-melding op een moeilijk over land toegankelijke plek, kan de meldkamer de boot mee-alarmeren”, vertelt Roos.

“Brandweervrijwilligers gaan de boot dan halen en brengen hem met spoed naar één van de twee speciaal hiervoor aangelegde trailerhellingen in het gebied. Daar gaat ook de opgeroepen ambulance naar toe. De verpleegkundige en chauffeur stappen op met hun hulpmiddelen, behalve met de brancard omdat die daarvoor te groot en zwaar is. Na de hulpverlening ter plaatse kan de patiënt met de boot mee terugvaren naar de plek waar de ambulance is achtergebleven. Als alternatief voor de brancard is een zogeheten redbak aan boord.”

Het besturen van de boot is in handen van de brandweer. Zij kan de boot ook naar believen zelf inzetten, bijvoorbeeld bij zoekacties naar drenkelingen in de polder en op de rivieren, of om brand op en aan het water te bestrijden. Het inzetten van de boot kost uiteraard extra tijd. Roos: “In veel gevallen is dit desondanks het beste alternatief, beter dan kilometers te voet met een brancard over een smal pad moeten afleggen of een roeiboot moeten lenen waar een patiënt vervolgens niet op mee kan.”