Leerlingen in Streefkerk winnen prijzen bij schoolbingo in coronatijd

STREEFKERK • Vijf leerlingen/gezinnen hebben een prijs in ontvangst genomen na het meespelen van de scholenbingo. De leerlingen moesten van vijf close-up foto’s raden waar deze zich bevonden in de school. Uit de goede inzendingen zijn vijf winnaars getrokken.



Scholenbingo is onderdeel van serie filmpjes van de School met de Bijbel in Streefkerk die opgenomen zijn in de coronatijd om de leerlingen te laten weten dat de leerkrachten hen niet vergeten zijn.