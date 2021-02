Ameide Duurzaam wil wereld iets mooier achterlaten

AMEIDE • Verbeter de wereld, begin in je eigen dorp. Dat is ongeveer wat de zeven initiatiefnemers van Ameide Duurzaam dachten toen ze vorig jaar de hoofden bijeen staken. Ze willen Ameide groener en duurzamer maken.

De invalshoeken voor een klimaatbestendige, natuurvriendelijke en volhoudbare manier van leven zijn legio. De groep heeft negentien ideeën op papier gezet. Het organiseren van groene stroom bijvoorbeeld. Of zwerfvuil rapen. Werken aan bewustwording. In en rond het dorp meer bomen planten, in overleg met de gemeente. Een repair café opzetten. Daarvoor zijn meer vrijwilligers nodig, jong en oud.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers zijn bekende Termeienaars: André Boer, Nel van Galen, Sam Janse, Arie Mesker, Simon Muilwijk, Erik van Staverden en Paul van Zessen. Janse: “We dachten: met twee mensen uit de energiebranche, iemand uit het onderwijs, iemand uit de autobranche, iemand uit de bouwwereld, een slager en een dominee moet het lukken.”

De Lekprikkers

Later voegde ook Rob de Wit zich bij de groep. Samen met Herman Kanselaar en Sam Janse vormt hij een subgroepje: De Lekprikkers. Regelmatig gaan ze op pad om zwerfvuil te rapen. Janse: We zijn nu bij De Lekprikkers met zes mensen, maar daar kunnen er nog wel wat bij. We hebben de buitenwegen al verdeeld, maar voor het dorp zelf ontbreekt de menskracht nog. En de Lek vraagt ook speciale aandacht. Alles wat we van de rivieroever oprapen, komt niet in de Noordzee en de Atlantische Oceaan.”

Bewustwording

Dat vuil rapen is hard nodig, is de ervaring van De Wit. “Na anderhalve kilometer heb ik in de polder een grote vuilniszak vol. Herman gaat minimaal twee keer per week op pad, met name langs de Lek. Het is dweilen met de kraan open. Daarom willen we ook werken aan bewustwording, misschien door er op scholen over te vertellen en op de landelijke Opschoondag op zaterdag 20 maart kinderen mee te nemen de natuur in, zodat ze zien hoeveel vuil er ligt.”

Statiegeld

Janse: “We hopen dat mensen gaan denken: het kan eigenlijk niet zo. We denken dat iedereen die een keer vuil geprikt heeft niet zo snel meer troep zal weggooien, want dan sta je aan de andere kant.” Met een lach: “En blikjes bewaren we totdat we er statiegeld voor krijgen.”

Groene stroom

Het organiseren van groene stroom is een van de lastigste projecten. Paul van Zessen: “Er zijn al mensen die met een privéinitiatief zijn gestart, voor de plaatsing van zonnepanelen. Het maakt ons niet uit wie de initiatieven nemen, het doel is: gasvrij zien te worden. We proberen kennis bij elkaar te brengen. Je praat over particuliere eigendommen, eigen daken. We kunnen mensen stimuleren, informeren over partijen die panelen op het dak van particulieren en bedrijven willen leggen en voor de stroom een vergoeding betalen. Het hoeft niet van de overheid te komen.”

Informatieavond

Janse: “Een kleine groep doet het uit idealistische motieven, een grote groep kijkt alleen naar het geld. We willen allebei de groepen inschakelen. We zijn in overleg met instanties, bekijken welke subsidiepotjes er zijn, bespreken plannen en laten ons bijpraten door deskundigen. Zodra het weer mogelijk is, willen we een informatieavond houden in Het Spant.”

Windmolens

Windmolens komen ter sprake. De mannen zijn zich ervan bewust dat de discussie daarover emoties oproept. Van Zessen: “We willen mensen spreken vóórdat grote turbines gezet worden. Laten we er nu met elkaar naar kijken, zodat niet van bovenaf beslist wordt.” Janse: “We moeten wát. Mensen willen warm zitten straks. Deskundigen zeggen: je moet windmolens zowel op land als in zee zetten en ook zonnepanelen neerleggen, want we hebben het allemaal nodig. Het is goed dat er op daken al volop zonnepanelen worden gelegd, want we willen in onze landelijke omgeving liever geen zonneweiden hebben.”

Aquathermie

Ook de mogelijkheden die het benutten van warmte uit water biedt, willen ze onderzoeken. “In Everdingen bekijkt een enthousiaste groep om na te gaan of warmte van het Lekwater gebruikt kan worden”, vertelt Janse. “Dit heet: aquathermie. Daar zouden wij ook bij kunnen aanhaken, want wat in Everdingen kan, moet hier en in de andere Lekdorpen ook kunnen.”

Kinderen en kleinkinderen

Ondanks obstakels en soms zelfs onbegrip van instanties of dorpsgenoten blijven Van Zessen, De Wit en Janse gemotiveerd. Van Zessen: “Ik ben gaan inzien dat ik de wereld graag iets mooier achterlaat, voor mijn kinderen en kleinkinderen. Daaraan wil ik een klein stukje bijdragen.” De Wit: “Voor mij geldt hetzelfde. Ik begon me eraan te ergeren dat er zoveel troep langs de weg ligt. De kinderen en kleinkinderen leven nog wat langer, voor hen wil ik een zo schoon mogelijke aarde achterlaten.”

Janse: “Ik ben dominee. Op zondag zeg ik mooie dingen over de schepping, dat het een groot geschenk is dat we hebben gekregen. Maar als je niet doet waartoe je geroepen bent, zijn dat loze praatjes.”

Helpen

Inwoners van Ameide die willen meedenken en –helpen kunnen zich aanmelden bij Sam Janse: sjanse@xs4all.nl.

Mensen die De Lekprikkers willen helpen kunnen zich aanmelden bij De Wit (06-39689190 of robwit6@gmail.com). Zodra er voldoende vrijwilligers zijn, krijgt elke groepje de verantwoordelijkheid voor een stukje van het dorp. Met een ondeugende blik in de ogen zegt Janse: “Zodat niemand meer iets op de weg durft te gooien.”