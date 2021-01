Goudriaan in de ban van ‘Cluedo-moord’

GOUDRIAAN • Een potje Cluedo bracht Lotte Timmer, Femke den Besten en Roelof Akkerman uit Goudriaan op het idee in hun dorp levend Cluedo te organiseren. Coronaproof vermaak in de buitenlucht, inclusief moord.

Het drietal is bestuurslid van Oranjevereniging Trouw aan Oranje. “We wilden vanwege de verjaardag van prinses Beatrix op zondag 31 januari iets leuks doen met de vereniging, maar door de lockdown kan er niet zoveel”, vertelt Femke. “Daarom zochten we een activiteit die nog wel zou kunnen. Ons idee hebben we voorgelegd aan de andere leden van het bestuur.”

Ook de andere bestuursleden waren enthousiast. Deze week figureren ze alle acht als verdachten in de Goudriaanse moordzaak.





Zoomparty

Sinds het begin van de tweede lockdown hebben Femke, Lotte en Roelof heel wat uurtjes in de voorbereidingen gestoken. Lotte: “We hebben bijna elke week met elkaar een avond besteed aan overleg.” Lachend: “Soms konden we niet slapen, waren we er zelfs ‘s nachts mee bezig en kregen we nieuwe ideeën.”

Roelof: “We hebben eerst het verhaal bedacht. Omdat Beatrix haar verjaardag niet mag vieren in verband met corona, houdt ze een Zoomparty, georganiseerd vanuit Goudriaan. Burgemeester Theo Segers heeft het Goudriaanse raadslid Mario de Lijster uitgekozen om die party te leiden. Maar Mario wordt vermoord. De burgemeester was gelijk enthousiast toen we hem vroegen om het filmpje voor onze site in te spreken.”





In dat filmpje, te vinden op ovgroudriaan.nl, is te zien hoe burgemeester Segers de Goudrianers oproept mee te werken om de moordenaar te vinden. Er hebben zich dertig teams aangemeld die deze week op zoek gaan naar aanwijzingen. Femke: “Alles gaat volgens de regels van het RIVM.”

Sinds maandag 25 januari ontvangen de teamcaptains van alle teams hints. Ook kunnen ze in het dorp hints vinden en op de website van de Oranjevereniging. Op zaterdagavond 30 januari is er een afsluitende online meeting. Deelnemers krijgen dan de laatste aanwijzingen om te ontdekken wie de dader is, welk wapen hij of zij heeft gebruikt en op welke locatie de moord heeft plaatsgevonden.

Het team dat als eerste de dader, het wapen en de locatie goed heeft, wint ‘het enige echte Goudriaanse Cluedospel’. Hoewel alle bestuursleden hebben meegewerkt aan het filmpje over de moordzaak, weten ook zij niet allemaal wie de moordenaar is.

Genieten

Femke: “Het is nu echt genieten om te zien hoe mensen ermee bezig zijn en we krijgen op straat leuke reacties van dorpsgenoten.”

Of het idee ooit eerder is uitgevoerd, weten ze niet. Lotte: “We hebben al een mailtje in onze mailbox, met de vraag om meer informatie.”