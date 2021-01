Goudriaanse boer in tv-programma ‘De Publieke Tribune’

GOUDRIAAN • Agrariër en CDA-raadslid Jan Arie Koorevaar is op zondag 31 januari te gast in het televisieprogramma ‘De Publieke Tribune’. Hij gaat in gesprek met presentator Coen Verbraak en andere gasten.

Het thema van de uitzending is: Green Deal: wens of werkelijkheid? De Green Deal is het ambitieuze plan van Eurocommissaris Frans Timmermans om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Ondernemers, landbouwers, activisten en mensen uit de energiesector gaan met Timmermans in gesprek.

Belofte Timmermans

In het programma doet Timmermans de belofte dat hij, als er weer gereisd mag worden, een keer naar Goudriaan komt. “Hij wil graag zelf horen en zien wat er speelt”, aldus Koorevaar. “We hebben nog geen datum afgesproken, maar ik heb contact met zijn woordvoerder.”

Standpunten

De meningen van deelnemers aan het programma lopen flink uiteen. Koorevaar concludeerde na afloop van de opname: “Hoe groot soms je verschillen van inzicht ook zijn, als je in gesprek gaat leer je elkaars standpunten kennen.”

Het programma wordt uitgezonden op NPO 2, om 23.00 uur.