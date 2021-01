Wethouder Quik beloofde 55.000 euro voor vervangen Pinkeveersebrug

MOLENLANDEN • Wethouder Johan Quik heeft Waterschap Rivierenland eind september toegezegd dat de gemeente Molenlanden 55.000 euro bijdraagt aan het vervangen van de Pinkeveersebrug in Giessenburg.

Dat is in tegenspraak met wat hij de raad op 24 november meedeelde. Zowel CDA als ChristenUnie had de vraag gesteld of het gemeentebestuur een geldelijke bijdrage zou leveren. De wethouder reageert daarop met als antwoord: ‘Er is op dit moment geen sprake van bijbetalen door de gemeente.’

Wel stelt hij ook: ‘In het overleg met het Waterschap is aangegeven dat de gemeente bereid is te verkennen hoe de gemeente een bijdrage kan leveren. De gesprekken hierover bevinden zich nog in de verkennende fase.’

De toezegging blijkt uit mailverkeer op 1 en 2 oktober tussen de wethouder en het waterschap, waarin het waterschap aangeeft: ‘De kosten voor de toeleidende paden etc. (..) worden betaald door de gemeente Molenlanden: 55.000 euro.’ De wethouder stemt daarmee in: ‘Een juiste weergave van de afspraken die we woensdag 30 september gemaakt hebben.’

Kanttekening

Al plaatst hij wel een kanttekening bij het feit dat Molenlanden opdraait voor werkzaamheden waar ze niet verantwoordelijk voor zijn: ‘Ook voor de gemeente zijn de kosten toegenomen. Minimaal 55K voor een brug en weg die niet van ons zijn.’ Hij belooft daarnaast dat de gemeente de kosten voor het veilig maken van de brug tot het moment van vervanging voor haar rekening neemt.

Aanleiding voor de correspondentie was het feit dat Molenlanden het ontwerp van de vervangende brug van 2,5 meter breed niet had geaccepteerd. Een verbinding aanleggen die net zo breed is als de huidige Pinkeveersebrug, ongeveer vier meter, kost meer. In plaats van 250.000 euro zou het volgens Waterschap Rivierenland om 290.000 euro gaan.

Van die 250.000 euro trekt het waterschap nog eens 15.000 euro af door het laten vervallen van onder meer het realiseren van een steiger. Zo ontstaat een meerprijs van 55.000 euro, precies het bedrag waar de wethouder een toezegging voor doet.

Knip

Wethouder Johan Quik laat in een reactie weten een knip te maken tussen de Pinkeveersebrug zelf en de buitenruimte, die overigens ook eigendom is van het waterschap. “De gemeentelijke bijdrage gaat over de toeleidende paden en niet over de brug. Daarnaast is het genoemde bedrag slechts een inschatting in een verkennende fase.”

“Op dat moment in november lag er nog geen nieuwe vergunningaanvraag. Het kan een heel ander bedrag worden, bijvoorbeeld doordat we het werk zelf uitvoeren. En hierdoor kunnen we in plaats van het asfaltpad dat het waterschap van plan was, zorgen voor een passend klinkerpad.”

Hij gaat daarnaast in op de achtergrond van zijn toezegging. “Op basis van overleg met de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen hebben we het waterschap gevraagd om een bredere brug te realiseren. Zij waren daar niet zo blij mee, zeker omdat de erfgoedcommissie al had ingestemd. Als je zoiets vraagt, moet je zelf ook iets extra’s willen doen. Ik heb juist mijn nek uitgestoken om een resultaat te krijgen wat aansluit bij wat de inwoners willen. En met deze motivatie heb ik een bijdrage voor de toeleidende paden toegezegd. “

Legeskosten

Waterschap Rivierenland vroeg nog meer: de legeskosten van 6.000 euro zouden ook moeten vervallen. Een toezegging daarvoor komt er niet van de wethouder: ‘Als antwoord op jouw verzoek om de legeskosten te verlagen heb ik nu nog niet het antwoord, maar ik ga dit voorleggen.’