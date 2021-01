Vrijwilligers pakken achterstallig onderhoud Slingelandse Plassen aan

GOUDRIAAN • Vrijwilligers van onder meer de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard, de Wild Beheer Eenheid en de regionale hengelsportverenigingen staken zaterdag de handen uit de mouwen om het achterstallig onderhoud bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan aan te pakken.

Het was de tweede zaterdag dat zij dit deden; in februari volgt nog een derde ‘sessie’. Het doel van de initiatiefnemers is om de natuurwaarden terug te brengen in het gebied. ‘Er is een hoop te doen rond de plassen en op deze manier hopen wij mensen als vrijwilligers mee te krijgen om Slingeland te behouden en waar mogelijk te verbeteren’, zo melden zij.