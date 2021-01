Bakkers van de De Overbuurman bakken voor de buurt

BRANDWIJK • Vanaf maandag 18 januari gaan de bakkers van deelcafé De Overbuurman in Brandwijk bakken voor mensen in de buurt.

Sinds de lockdown is deelcafé De Overbuurman gesloten. De vrijwillige bakkers delen nu niet hun lekkerste baksels met de bezoekers van het deelcafé. Nu het koffiehuis gesloten is, zijn er geen afnemers. De bakkers willen het nu omdraaien: het gebak wordt in een box bij buurtbewoners thuis bezorgd.

Blue monday

Het idee achter deze actie komt van de bakkers zelf. Lianne van der Velden is Overbuurman-bakker. Zij legt uit: “De bedoeling is dat wij als vrijwilligers iets lekkers bakken en dit vervolgens door ons zelf of door anderen bij iemand bezorgd wordt in de buurt.” De bakkers zijn geïnspireerd door andere initiatieven rondom Blue Monday, dit jaar op 18 januari. Het zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn. Een dag waarop het extra nodig is om naar elkaar om te zien.

Omzien naar elkaar

“Als we iets in deze tijd nodig hebben, is het wel liefde, aandacht, het omzien naar elkaar”, zegt Jonette Korevaar van de Overbuurman. “Dat is precies dat wat De Overbuurman graag wil: delen in tijd en aandacht. Het vraagt creativiteit om daar toch invulling aan te geven. Deze bak- en bezorgactie is zo’n creatief lichtpuntje. We zien gelukkig veel dorpsbewoners die elkaar een kaartje sturen, even aanbellen of op andere manier naar elkaar omzien. Maar we hopen vooral dat we elkaar weer snel gewoon kunnen ontmoeten!”

Doorgaan met verrassen

De coronomaatregelen duren al lang en zijn nog niet voorbij. De bakkers van De Overbuurman zullen de komende weken regelmatig iemand verrassen, maar dat is natuurlijk niet alleen voor hen weggelegd. Wie weet hoeveel dorpsgenoten de komende tijd met een verrassing bij een ander voor de deur staan. Dat kan om gebak gaan, maar ook een ontbijtje, een andere maaltijd of misschien wel iets heel anders. Jonette: “Corona of niet, we kunnen naar elkaar omzien!”