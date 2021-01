Officier eist twintig jaar cel voor Gerel Palm voor poging tot dubbele moord in Noordeloos

NOORDELOOS • Justitie eist bij verstek twintig jaar cel voor de voortvluchtige crimineel Gerel Palm (37). Hij wordt verdacht van de poging tot moord op de Rotterdammers Eduardo P. en Shernon B. langs de provinciale weg N214 bij Noordeloos. Zij raakten zwaargewond, maar hielden zich dood en overleefden.

Dit gebeurde op zaterdag 10 december 2016. ‘s Avonds troffen voorbijgangers in een weiland langs de N214 twee zwaargewonde mannen aan. Ze zijn meerdere keren beschoten. Direct wordt een groot onderzoek gestart, waarbij de 37-jarige Gerel Palm in beeld komt als mogelijke schutter.



Een paar dagen na het schietincident vlucht Palm naar Suriname. Daar wordt hij na enige tijd aangehouden. Op 17 maart weet hij echter met geweld te ontsnappen. Sindsdien is hij voortvluchtig. Afgelopen week werd de rechtszaak over deze dubbele moordpoging gehouden. Daar was de verdachte, Gerel Palm, niet bij aanwezig.

Geweten

De officier van justitie zei dat het een wonder is dat beide slachtoffers het overleefd hebben en dat van groot belang is dat het recht zal zegevieren. “Degene die dit op zijn geweten heeft is nog steeds voortvluchtig, maar het kan niet zo zijn dat hij daardoor niet berecht en bestraft wordt voor deze verschrikkelijke dubbele poging tot moord. Vanwege de ernst van de feiten is twintig jaar ook gepast.”



Gerel Palm staat sinds juni 2017 op de Nationale Opsporingslijst. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 30.000 euro voor de gouden tip die leidt tot zijn verblijfplaats. Het OM roept iedereen die informatie heeft over Gerel Palm met klem op zich te melden bij de politie. Dat kan via 0800-6070, Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of het Team Nationale Inlichtingen: 088-661 7734.