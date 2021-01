Actiegroep Hogeheerenlanden verandert gemeentenaam Vijfheerenlanden in Niemansland

VIJFHEERENLANDEN • In de nacht van oud en nieuw verwisselde actiegroep Hogeheerenlanden op de plaatsnaamborden in Vijfheerenlanden de naam van de gemeente voor Niemansland. Een ludieke actie met een serieuze boodschap, stelt initiatiefnemer Sjaak Versluis uit Leerbroek: “Het financiële debacle van Niemans afwentelen op de inwoners vinden we onacceptabel.”

Daarmee verwijst de actiegroep naar de uitkomst van de tientallen jaren slepende kwestie rond Niemans Beton in Vianen, waarbij de rechter aangaf dat de gemeente Vijfheerenlanden een schadeclaim van 90 miljoen euro moet betalen.

“Dit is een gegeven en dat moeten we niet ter discussie stellen”, zegt Versluis. “Wel moeten we er belangrijke lessen uit trekken. Hoe kunnen we voorkomen dat inwoners hieronder lijden? Wij denken door energie te steken in initiatieven die een duidelijke meerwaarde hebben voor de gemeenschap.”

Burgers en bedrijven

De actiegroep - die twee jaar geleden met een soortgelijke actie aandacht vestigde op het gebrek aan draagvlak voor de herindeling van Zederik met Leerdam en Vianen - roept het gemeentebestuur op om zelf een stap terug te doen en gebruik te maken van de kennis van burgers en bedrijven. “Waar zitten die écht op te wachten en wat zijn hun ideeën bij de realisatie daarvan? Er zijn tal van zaken te bedenken, zoals het vereenvoudigen van aanvraagprocedures.”

Daarnaast noemt hij thema’s als de functiewijziging van gebouwen en minder beperkende regels voor het midden- en kleinbedrijf. “Denk daarbij aan het afschaffen van de precariobelasting, vrijheid in openingstijden en het behoud van agrarische verkooppunten. Het gaat echter niet om de voorbeelden, maar om een andere visie. Laten we lering trekken uit het verleden en werken aan Vijfheerenlanden 2.0.”