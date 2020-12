Van Hoorne Entertainment lanceert Van Hoorne KIDS TV

MOLENAARSGRAAF • Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf lanceerde donderdag 17 december Van Hoorne KIDS TV op YouTube.

Van de populaire sprookjesmusicals als De Kleine Zeemeermin tot alle afleveringen van Fien & Teun, Pipo de Clown en Titus & Fien TV; Van Hoorne KIDS TV biedt daarmee urenlang kijkplezier voor de hele familie.

‘De officiële lancering van Van Hoorne KIDS TV komt, met het oog op de recent aangekondigde lockdown-maatregelen, precies op het juiste moment’, stelt het bedrijf in een persbericht. ‘Met de sluiting van scholen en kinderopvang én met de komende feestdagen biedt Van Hoorne Entertainment met zijn online Youtube-kanaal, speciaal gericht op kinderen, een breed scala aan vrolijk entertainment voor thuis.’

“Wat ben ik ontzettend blij met de officiële start van ons eigen kanaal Van Hoorne KIDS TV. Een plek waar kinderen, en natuurlijk ook hun ouders, urenlang kunnen genieten van onze mooiste theater- en televisieproducties; alles online en voor iedereen toegankelijk. Juist nu, nu kinderen helaas niet naar school kunnen en met Kerst en Nieuwjaar in zicht, hopen wij zo toch een sprankje magie én vooral heel veel vrolijk vermaak in de woonkamer van vele Nederlandse huishoudens te kunnen brengen”, aldus directeur Michael van Hoorne.

Aanbod

Van Hoorne KIDS TV biedt een gevarieerd aanbod van theater- en televisieproducties voor (jonge) kinderen. Zo leren de allerkleinsten tijdens drie volledige seizoenen van de populaire kinderidolen Fien & Teun op een speelse wijze van alles over het Hollandse landleven.

Gaan kinderen op reis door Nederland met Pipo de Clown, ontdekken ze de magische goochelwereld in Kerst op Wonder School met Wardo Wonder en is het lachen geblazen met de tientallen afleveringen van het tovenaarsduo Titus & Fien.

Sprookjesmusicals

‘Tot slot, en op veelvuldig verzoek van de theaterfans, mogen de immens succesvolle Van Hoorne sprookjesmusicals niet ontbreken op Van Hoorne KIDS TV. Van Assepoester De Musical uit 2013 tot De Kleine Zeemeermin De Musical uit 2018; ze zijn sinds vandaag allemaal te bewonderen op het online-kanaal.’

Van Hoorne KIDS TV zal in de toekomst verder uitgebreid worden met nieuwe theater- en televisieproducties, gecreëerd door Van Hoorne Entertainment. Het kanaal is rechtstreeks te vinden via www.Youtube.com/VanHoorneEntertainment.