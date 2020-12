NOORDELOOS • Kinderkoor Rejoice en enkele leden van gemengd koor Con Amore onder leiding van

Reinier Korver verzorgen op vrijdag 18 december een online kerstzangavond. Aria vd Ham (dwarsfluit) en Tessa Hijkoop (viool) zullen hun medewerking verlenen.

De opening en sluiting is door ds. WA Capellen. Er is een online collecte voor Trans World Radio. De avond begint om 19.30 uur en is te bekijken via Youtube: CGK Noordeloos.