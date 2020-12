Kans op kerstpakket van Symbioseboeren

• De wensboom naast de winkel van Symbiose in Noordeloos.

NOORDELOOS • De Symbioseboeren uit Noordeloos bieden iedereen op woensdag 23 december de kans iemand te verrassen met een kerspakket, gevuld met producten uit hun winkel.

Naast de winkel van Symbiose staat een wensboom. Bezoekers kunnen een kaartje schrijven met de naam en het adres van iemand die zij een kerstpakket gunnen. Het pakket wordt gevuld met lokale producten van de Symbioseboeren. Het kaartje kunnen bezoekers in het doosje stoppen dat bij de wensboom staat.

Kaartje trekken

Op donderdag 24 december zullen de Symbioseboeren één kaartje trekken en bij de persoon die daarop staat vermeld het kerstpakket bezorgen.

Biologisch

Bij de Symbiosewinkel zijn lokale producten verkrijgbaar: fruit, groenten, kaas, eieren, vlees, sappen en honing van vijf boeren uit Noordeloos die op biologische wijze werken. De producten in de winkel komen rechtstreeks van deze boerderijen. Er zijn ook mooie cadeaupakketten verkrijgbaar in de winkel.

Sleutelpas

Wie een elektronisch sleutelpasje van Symbiose heeft, kan er van maandag tot en met zaterdag terecht. Aanvragen van een pasje kan via de website www.symbioseboeren.nl of op zaterdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de winkel.

Andere openingstijden

Op donderdag 24 december wordt de winkel tussen 9.00 en 11.00 uur extra bemand, ook voor klanten zonder sleutelpas.

Op zaterdag 26 december, tweede kerstdag, is er geen medewerker aanwezig. Vanaf zaterdag 2 januari is de winkel op zaterdagen bemand, tussen 10.30 uur en 12.30 ?uur. Het adres van de winkel is: Nieuwendijk 11, Noordeloos.