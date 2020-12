De Gespreide Herberg bereikt hoogste punt tiny house

ARKEL • Afgelopen woensdag werd het hoogste punt gevierd van het tiny house dat studenten van bouw mensen, onderdeel Da Vinci College, in opdracht bouwen voor de Gespreide Herberg.

Of zoals Elco van den Berg zegt: “Het hoogste punt op de grond. Straks wordt het tiny house als lego blokjes op elkaar gezet.” Desondanks was de stemming er niet minder feestelijk om.

Het huisje begon als droom voor de Gespreide Herberg, duurzaam overnachten op de mooiste plekjes in de Alblasserwaard. En kwam samen met de droom van het Da Vinci College dat op zoek was naar echte opdrachtgever gericht op circulair en biobased bouwen. “Meerwaarde voor onderwijs is de studenten met echte opdrachten en een echte opdrachtgever gaan werken en dat er uiteindelijk ook echt iets moet worden opgeleverd waar de klant tevreden mee is”, aldus teamleider Stek Vink van het Da Vinci College.

“Het is mooi om te zien dat twee dromen samenkomen maar nog mooier als dromen werkelijkheid worden, en dat moest gevierd worden”, aldus Elco. Het zogenaamde ‘herbergje’ is nog lang niet af. Medio februari gaat deze naar buiten waar verder gewerkt wordt aan de afbouw en aan het einde van het schooljaar zal de oplevering plaatsvinden en wordt het huisje op een mooi plekje in Langerak geplaatst.

Diverse studenten van verschillende leerjaren werken en werkten mee aan het project. Zo hebben studenten het ontwerp gemaakt, daarna hebben andere studenten van niveau 4 het uitgewerkt naar werktekeningen en hebben de werkvoorbereiding gedaan. De uitvoering wordt nu gedaan door derdejaars studenten van niveau 2 en 3.

Het was sowieso een goede week voor De Gespreide Herberg, want eerder deze week ontvingen zij groen licht op de vergunning om de korenmolen Jan van Arkel, in het gelijknamige dorp Arkel, om te bouwen tot een boutique hotelletje.

Kijk voor meer informatie op www.degespreideherberg.nl.