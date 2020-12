Opgravingen bij Vianen blijken restanten massagraf

VIANEN • Vorige week werd bekend dat er bij werkzaamheden aan een nieuw stukje stadsgracht in Vianen skeletten zijn gevonden. Inmiddels is duidelijk geworden dat het gaat om een massagraf uit de periode Late Middeleeuwen tot enkele honderden jaren geleden.

Op dit moment zijn er volgens archeologisch onderzoeksbureau De Steekproef met zekerheid 44 individuen vastgesteld. Dit betekent dat er van 44 individuen botten aan het oppervlak liggen.

Met name in het nog niet vrijgelegde deel van het graf zullen nog tientallen skeletten liggen, waardoor het (op basis van een voorzichtige schatting) aannemelijk lijkt dat het totale aantal individuen richting de 100 zal gaan.

Mogelijk jonge mensen

In ongeveer een kwart van het volledige massagraf zijn alle skeletten vrijgelegd, voor zover dat in dit stadium mogelijk is. Op basis van de skeletten die tot nu geheel zijn blootgelegd, bestaat de indruk dat het gaat om jonge mensen (tieners en jong volwassenen). Of dit echt zo is zal pas blijken nadat het specialistische onderzoek aan de skeletten is afgerond.

De opgraving zal nog zeker tot eind dit jaar duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdpad

Wethouder Christa Hendriksen vertelt hoe het onderzoek verloopt: “De skeletten worden overgebracht naar een depot. Daar zal via een steekproef worden bepaald welke skeletten in aanmerking komen voor specialistisch onderzoek. Omdat eerst alle skeletten opgegraven moeten worden zal het onderzoek aan de resten pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd. Wij hopen in de loop van 2021 meer duidelijkheid te hebben over de oorsprong van het massagraf.”