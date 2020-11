CDA en CU willen militaire radar niet in Herwijnen en dienen motie in

HERWIJNEN • CDA en ChristenUnie willen geen militaire radar in Herwijnen. Zij dienen maandag in de Tweede Kamer een motie in om te zoeken naar een andere locatie. Verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser heeft eerder al aangegeven dat een dergelijke zoektocht niets heeft opgeleverd. Niettemin zal, naar verwachting, een Kamermeerderheid zich achter de motie scharen.

Er woedt een jarenlange strijd tussen de inwoners van Herwijnen en Defensie. Inzet: de mogelijk schadelijke straling van de radar, die is bedoeld om het luchtruim te bewaken.

“De gemeenten en omwonenden maken zich al geruime tijd zorgen over de radar”, vertelt CDA-Kamerlid Martijn van Helvert tegen RTL Nieuws. “Zij hebben ook alternatieve locaties aangedragen, maar door tijdsgebrek bij Defensie wordt daaraan geen gehoor gegeven.”

Molenlanden en Vijfheerenlanden

Molenlanden en Vijfheerenlanden gelden als mogelijke alternatieven. Beide gemeenten hebben aangegeven de radar ook niet op hun grondgebied te willen.