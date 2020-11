Albert Schweitzer ziekenhuis gaat afspraken aankondigen per e-mail

DORDRECHT • Patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis krijgen vanaf 30 november hun afspraakbevestiging in principe per e-mail. Afspraakbrieven en telefoontjes van de polikliniek zullen flink in aantal afnemen.

“Het e-mailen van de afspraak wordt de standaard werkwijze, tenzij de patiënt het niet wil of het om een andere reden niet kan”, vertelt bedrijfsleider Manon van den Berk, die de overstap coördineert.

Het ziekenhuis volgt hiermee de algehele trend van digitale dienstverlening. Van den Berk: “Dagelijks zijn er ruim 4000 poliklinische afspraken in ons ziekenhuis. Een groot deel daarvan wordt nu nog bij de patiënt door middel van een brief bekendgemaakt. Dat kost papier en portokosten, het vergt veel handelingen en is relatief traag. Bellen is sneller, maar niet efficiënt doordat veel mensen de telefoon niet altijd opnemen. E-mail arriveert daarentegen direct en de patiënt ziet het bericht op het moment dat hij of zij zelf kijkt.”

Van ruim 70 procent van de patiënten is nu een e-mailadres bekend in het ziekenhuissysteem. “Bij de reguliere controle van de gegevens aan de balie gaan we het mailadres standaard uitvragen en controleren”, legt Van den Berk uit. “Zo willen we een nog groter percentage dekking bereiken en tevens zorgen dat we over juiste, actuele adressen beschikken.” Patiënten kunnen overigens ook zelf in het online portaal MijnASz hun e-mailadres toevoegen en wijzigen. Daar kan de patiënt onder meer ook het eigen medisch dossier inzien, afspraken bekijken en folders lezen.

De mogelijkheid om de afspraakbevestiging via de post te krijgen, blijft bestaan. Van den Berk: “Als patiënten geen e-mail hebben of een mailtje niet prettig vinden, respecteren we dat. Ze kunnen hun voorkeur aangeven op het moment dat naar het adres wordt gevraagd. Ook het vanaf de polikliniek meenemen van een uitdraai met de vervolgafspraak blijft mogelijk. De algehele trend zal echter zijn dat steeds meer informatie, folders, bloedprikformulieren enzovoort de patiënt digitaal bereiken. Hij of zij kan er per mail op worden geattendeerd dat er zaken klaarstaan in MijnASz.” Een afspraakherinnering kort voor de afspraak wordt al langere tijd per sms verstuurd.

Corona heeft de digitalisering van de zorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis over de hele linie een duw in de rug gegeven. Veel meer contacten dan voorheen verlopen nu op afstand, bijvoorbeeld een gesprek met de dokter via beeldbellen of de mogelijkheid om de behandelaar via een chatfunctie om advies te vragen. Van den Berk: “Tijdens de corona-uitbraak in het voorjaar, toen de reguliere zorg stilviel, zou het heel fijn zijn geweest als we patiënten al per e-mail hadden kunnen informeren over afspraken. Mocht het opnieuw zo ver komen, dan kan dit straks wel.”