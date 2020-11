Kerngroep Knarrenhof zoekt bewoners voor hofjes in Giessenburg en Arkel

MOLENLANDEN • Vitaal en op een gezellige manier oud worden, door samen met anderen in een Krasse Knarrenhof te gaan wonen; dat is wat de Kerngroep Knarrenhof voor ogen staat. Gezocht: medebewoners.

Daan van Delden uit Hoornaar en Petra Rombout uit Gorinchem zoeken medebewoners voor hofjes in Giessenburg en Arkel.

Voor alle duidelijkheid: de hofjes moeten nog gebouwd worden. Maar er zijn kansen. Het college van Molenlanden gaf onlangs aan initiatieven van de Kerngroep Knarrenhof Gorinchem & Molenlanden te willen ondersteunen. Er is overleg gaande over een locatie in Giessenburg en een locatie in Arkel, op het terrein van het voormalige Betondak. In Gorinchem hoopt de kerngroep op een hofje in de Lange Slagenstraat, op de plek waar ooit een schoolgebouw stond.

Televisie-uitzending

Van Delden vertelt: “In mei 2018 zag ik een televisie-uitzending over een Krasse Knarrenhof. Ik werd enthousiast en meldde me aan bij de Stichting Knarrenhof Nederland. Daarna heb ik een kerngroep opgericht met vijf mensen uit Gorinchem en Molenlanden. In oktober 2018 stond er in het AD een artikel over onze plannen voor realisatie van een Knarrenhof. Daarop kregen we ongeveer tweehonderd reacties van geïnteresseerden.”

Pilot

Molenlanden is enthousiast over een Knarrenhof, merkte Rombout. “De gemeente wil met ons een pilot doen als zich ergens een kans voordoet. Sinds januari zijn we in gesprek met een grondeigenaar in Giessenburg. Ik hoop dat dit overleg op niet al te lange termijn tot een principeverzoek gaat leiden. Realisatie zou binnen twee jaar moeten kunnen, maar het hangt van de vergunningprocedure af.”

Projectontwikkelaar

Van Delden: “Bij de locatie Betondak is het lastiger. De gemeente is geen grondeigenaar, er zit een projectontwikkelaar op die wij in contact brachten met Stichting Knarrenhof Nederland. Zij zijn met elkaar in gesprek.”

Woongemeenschap

Voor een hofje zijn minimaal twintig echtparen en/of alleenstaanden nodig. Rombout: “Er zijn ten minste twintig woningen nodig om het financieel te kunnen realiseren. De bewoners vormen een woongemeenschap met een gemeenschappelijke ruimte, schuur en tuin. Je kunt het met alleen senioren doen of met meerdere generaties. Onze wens is: een mengvorm van jong en oud en van zowel koop- als huurwoningen. Maar wij zijn niet degenen die dat bepalen; dat zullen de gemeente en de grondeigenaar doen.”

Geen mantelzorger

Rombout benadrukt dat het niet de bedoeling is dat bewoners elkaars mantelzorger worden. “Je krijgt zo nodig reguliere zorg.” Van Delden: “Elkaar helpen is vrijwillig en privacy staat hoog genoteerd. Dankzij een levensloopbestendige woning in een hofje kunnen mensen langer zelfstandig blijven, kinderen worden minder belast.”

Tegen eenzaamheid

Rombout: “Hoe de interactie tussen bewoners eruit ziet, hangt af van de groep. Het gaat om interactie en elkaar helpen. Je kunt ook bekijken of je voor het dorp iets kunt betekenen, bijvoorbeeld door een lezing te organiseren. Eenzaamheid kan gezondheidsproblemen tot gevolg hebben en zou in een Knarrenhof niet moeten voorkomen.” Van Delden: “De ervaring van Stichting Knarrenhof Nederland is dat gemeenten dankzij de hofjes besparen op wmo-kosten.”

Huiskamerconcert

Hoe zien Rombout en Van Delden hun eigen krasse toekomst voor zich? Rombout: “Ik wandel, fiets en zing graag en hou van creativiteit. Op die gebieden zou ik iets met medebewoners willen ondernemen. Of met medebewoners naar een theatervoorstelling willen gaan.” Van Delden knikt. “Ja, theaters en concerten bezoeken met elkaar lijkt me leuk. Een huiskamerconcert organiseren in de gemeenschappelijke ruimte zou ook geweldig zijn.”

Aanmelden

Mensen die belangstelling hebben voor wonen in een Krasse Knarrenhof kunnen zich aanmelden via: knarrenhofgenm@gmail.com Rombout: “Het is fijn als mensen aangeven of ze belangstelling hebben voor Gorinchem, Giessenburg of Arkel.”