Anita Witzier onthult cheque zwembad De Dompelaar

GROOT-AMMERS • Niemand minder dan televisiepersoonlijkheid Anita Witzier heeft vrijdag 6 november de opbrengst van de Rabo Clubsupportactie bekend gemaakt voor de Vrienden van de Dompelaar.

Persoonlijke uitreiking van de clubsupportactie door de Rabobank kon niet doorgaan in coronatijd. Daarom ontvingen alle clubs die meegedaan hadden per post een grote envelop. Om de spanning op te voeren en kans te maken om de extra originaliteitsprijs was er een speciaal moment van gemaakt in het zwembad.

“We zijn er maar wat trots op dat Anita ambassadeur is van de Dompelaar”, zegt Peter Kwakernaak, voorzitter van de Vrienden van de Dompelaar. “Anita Witzier groeide op in Groot-Ammers. Ze was in haar jeugdjaren altijd te vinden in de Dompelaar. Ze haalde er haar zwemdiploma’s en bemachtigde een tiental medailles bij SV Octopus. Anita levert ook een bijdrage aan ons jubileumboek dat we volgend jaar gaan uitgeven. Om die reden was ze in het zwembad. We lieten natuurlijk de kans niet aan ons voorbijgaan om haar te vragen de envelop te openen”, zegt Kwakernaak.

De opbrengst van de Rabo Clubsupportactie was geschreven op een gouden cheque en bedroeg 1.317,25 euro. Dit was ruim honderd euro meer dan vorig jaar. “We willen dan ook alle leden van Rabobank Lek en Merwede bedanken voor hun stem. We gaan met het geld het waterleidingnet vernieuwen. Dit is hard nodig om de waterdruk te verhogen”, besluit Kwakernaak.

Foto-onderschrift: Hennie Kortleve met de cheque voor de Vrienden van de Dompelaar die door televisiepersoonlijkheid Anita Witzier werd onthuld.