Celstraf geëist na dodelijke aanrijding scootmobiel in Noordeloos

NOORDELOOS • Een gevangenisstraf van twee jaar en een rijontzegging van vier jaar. Dat is de straf die geëist wordt tegen F. van T., die vorig jaar met 130 kilometer per uur over de N214 reed en bij Noordeloos een 73-jarige man in een scootmobiel doodreed.

Het 73-jarige slachtoffer uit Asperen overleed een dag later aan zijn verwondingen. Het ongeluk gebeurde op 15 september 2019 op de N214 bij Noordeloos. De 24-jarige Utrechter had net getankt toen hij het gaspedaal flink indrukte om in te voegen. Ongeveer driehonderd meter verderop ging het verschrikkelijk mis. De verdachte zag een overstekend echtpaar over het hoofd. De vrouw zat op de fiets toen haar man in zijn scootmobiel door Van T. werd aangereden. De verdachte reed op dat moment 130 kilometer per uur, waar tachtig is toegestaan.

Het was niet de eerste keer dat hij veel te hard reed. Dat bleek uit de beelden van zijn eigen camera die aan zijn helm vastzat. Zo reed hij eerder 216 kilometer per uur waar vijftig is toegestaan. “Na het zien van de beelden volg ik alle regels. Wat ik deed sloeg nergens op”, vertelde hij.

Zicht belemmerd

Volgens Van T. is hij bekend met de plek van het ongeval, maar niet met de oversteekplaats. Een camper zou op dat moment zijn zicht hebben belemmerd. Hij lette niet op zijn teller, maar wist dat hij harder dan tachtig kilometer per uur reed. De verdachte weet geen antwoord te geven als de rechter hem vraagt waarom hij niet eerder afremde. “Toen ik haar zag heb ik geremd en een ontwijkende manoeuvre gemaakt.”

In volle vaart reed hij tegen het slachtoffer aan. Door de klap en het geluid wist hij gelijk dat het goed mis was. “Ik vind het verschrikkelijk”, zegt hij emotioneel. “Ik heb een enorme fout gemaakt en draag het voorval voortdurend met me mee.” Nog dezelfde avond nam Van T. contact met de zoon van het slachtoffer op.

Niet boos

Deze is daar op zijn beurt dankbaar voor. “Ik weet nu dat mijn ouders hem niet hebben kunnen zien aankomen. Dat heeft me rust gebracht.” Hij komt zelf uit een familie waar ze motorrijden, waaronder zijn vader, het slachtoffer zelf dus. “Het is jammer dat hij erop deze manier is uitgestapt, maar ik ben niet boos en ik haat je niet.” Die woorden raken de verdachte zichtbaar. Ook de rechter is geroerd. “Wat knap dat u dit zo kan zeggen.”

Volgens de officier reed de Utrechter roekeloos. “Binnen vijf seconden reed u 160 kilometer per uur. Daarnaast geven de beelden het idee van een verdachte die de weg voortdurend als een racebaan gebruikt.”

Van T. reageerde emotioneel bij het horen van de strafeis. Volgens de verdediging houdt het voorval verdachte dagelijks bezig en heeft hij een groot schuldgevoel. “De onzekerheid drukt zwaar op hem.”

De uitspraak is op 12 november.