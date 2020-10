Merwetank waarschuwt voor teveel bouwputten bij Gorinchemse brug

GORINCHEM • Het bedrijf Merwetank, gelegen nabij de A27-brug bij Gorinchem, waarschuwt de gemeenten Gorinchem en Molenlanden voor een verkeerschaos en zware overlast wanneer straks de A27 verbreed wordt, de brug vernieuwd wordt en er zes windmolens gebouwd worden nabij de brug.

Directeur Wout de Jong van tankopslagbedrijf Merwetank bv heeft een brief gestuurd aan de beide gemeenten waarin de gemeenten oproept om de zoeklocatie voor windturbines in de RES Alblasserwaard te schrappen en hiervoor als alternatief een andere locatie te zoeken. In Gorinchem of in Molenlanden.

“Dat de verbreding van de A27 en de bouw van de nieuwe Merwedebruggen voor jarenlange overlast in de stad en op de toegangswegen naar de Merwedebrug gaat zorgen, staat vooraf vast. Maar het is onvermijdelijk, dus we zullen het ondergaan”, schrijft De Jong aan de beide gemeenten.

“Maar dat we dan tegelijk een tweede bouwput gaan creëren op de plek waar die eerste al ligt; dat zou uitermate onverstandig zijn. Waarom moet er onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van een project als je weet dat het praktisch niet uitvoerbaar is in de tijdsperiode die je op het netvlies hebt?”

De Jong refereert aan de concept-RES (Regionale Energie Strategie). Dat is een plan om te verduurzamen. De bouw van 10 windmolens op industriegebied Avelingen past in dat plan. Zes van die windmolens zouden binnen een straal van 300 meter van de Gorinchemse brug moeten komen.