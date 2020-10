Internationale jury kiest foto van Leo Lanser

GIESSENBURG • Een foto van fotograaf en vormgever Leo Lanser uit Giessenburg is door de jury van een internationale expositie in het Bosnische Banjaluka geselecteerd om getoond te worden.

Lanser had zijn panoramafoto, van een gekleurde lucht boven water en knotwilgen in het Hardinxveldse natuurgebied de Avelingen, ingezonden voor de internationale wedstrijd van vak- en kunstfotografen

Buitenland

Lanser maakt veel fotoreportages in het buitenland, voor magazines en dagbladen. Maar vooral voor Verkeersbureaus in onder andere Noorwegen, Zweden, Duitsland en Frankrijk. Zij willen met dit fotomateriaal hun land promoten bij toeristen.

Veel deelnemers

“Een keer per jaar wordt fotografen gevraagd om materiaal op te sturen dat zij in het afgelopen jaar gemaakt hebben”, aldus Lanser. “De beelden worden beoordeeld door een internationale jury in Banjaluka. Veel landen doen hieraan mee. Van de vele duizenden foto’s wordt er een aantal geselecteerd voor een internationale expositie.”

Dicht bij woonplaats

De Giessenburgse fotograaf vindt het bijzonder dat de jury van hem geen foto koos die hij ver van huis heeft gemaakt, maar van een natuurgebied dicht bij zijn woonplaats.