Jubileum dirigente Marilou Krouwel bij Con Discrezione in Arkel

ARKEL • Na een half jaar zangloosheid vanwege corona is Con Discrezione weer begonnen met repeteren in de Lingehof met gelukkig een heel groot aantal dames die blij waren weer te kunnen repeteren.

Het weerzien en zingen met elkaar was op zich al een feest. Het 12,5-jubileum van dirigente Marilou Krouwel maakte alles nog veel feestelijker. Voor Marilou kwam het geheel onverwacht en dat uitte zich in een verbaasd en tegelijkertijd heel blij gezicht van haar kant. Bij een jubileum hoort een trofee die ze heel blij in ontvangst nam.

Het werd een gezellige en muzikale middag voor iedereen van het koor. Belangstellenden om mee te zingen, zijn welkom op maandagmiddag in De Lingehof in Arkel. Con Discrezione repeteert van 13.30 uur tot 15.00 uur onder de bezielende leiding van Marilou Krouwel. Voor meer informatie kan gebeld worden met voorzitter mevrouw I.Frenk via 0183-561379 of 06-10230397.