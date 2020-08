Tweede afvalcontainer bij strandje aan Lek bij Lexmond geplaatst

LEXMOND • Bij het strandje aan de Lek bij Lexmond heeft de gemeente Vijfheerenlanden afgelopen week een tweede afvalcontainer geplaatst.

Dorpsinitiatief Lexmond had bij het gemeentebestuur aangedrongen op extra afvalbakken, zo liet bestuurslid Wilm van Steenis in een artikel in Het Kontakt onlangs weten. De reden: de ene kliko die er stond bleek in praktijk niet voldoende ruimte te bieden aan de hoeveelheid afval die werd achtergelaten. De gemeente verleende gehoor aan die oproep en zorgde voor de extra afvalcontainer.