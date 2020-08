Oud-wethouder Arie Keppel: 'Maak gebouwen coronaproof'

VIJFHEERENLANDEN • Oud-SGP-wethouder Arie Keppel (Leerdam) heeft de leden van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden geadviseerd om de angstcultuur met betrekking tot corona te doorbreken en proportionele maatregelen te nemen op basis van feiten. Een belangrijke maatregel is het coronaproof maken van (openbare) gebouwen. Keppel omarmt de inzichten van Maurice de Hondt.

Keppel verzet zich -overigens in een goed doortimmerd betoog- dat de mondjeskapjesplicht buitenproportioneel is. "Meerdere hoogleraren rechtsgeleerdheid, waaronder Wim Voermans van de Universiteit Leiden, waarschuwden de beleidsmakers dat het verplichten van mondkapjes indruist tegen artikel 10 van de Grondwet, waarin staat dat eenieder het recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Voor een dergelijke inbreuk is een grondslag in een formele wet vereist. Die ontbreekt. Daarmee hebben burgemeesters geen bevoegdheid om toch te experimenteren met verplichte mondkapjes."

Een mondkapjesplicht zal de angst volgens Keppel alleen maar bestendigen en weinig meer van doen hebben met de huidige realiteit. "En die is dat, ook al stijgt momenteel het aantal besmettingen, vooral bij jongere mensen en met name door de hoge aantallen testen (die overigens erg onbetrouwbaar zijn), ziekenhuizen praktisch leeg zijn en geen of nauwelijks meer overlijden. Inmiddels is het aantal IC-opnames per dag gedaald naar 2 en ziekenhuisopnames naar 3,3. Ondanks de vele testen. Mensen die overlijden aan corona komen nauwelijks meer voor."

Binnenruimte is boosdoener

Keppel zegt in de open brief dat voldoende is bewezen dat het virus niet of nauwelijks is verspreid via (hand)contact en ook niet of nauwelijks in de buitenruimte. Vooral de binnenruimte waar veel mensen langduriger verblijven was de grote boosdoener. "Daar zit het risico, met name voor oudere mensen. Te denken valt aan slecht geventileerde (veelal oudere) gebouwen zoals verpleeghuizen, kantoren, horeca, scholen en andere plaatsen waar langduriger mensen bijeen komen."

Met name aerosolen zijn volgens Van Keppel oorzaak van besmetting: het langdurig inademen van kleine en zeer vluchtige vochtdeeltjes die zonder voldoende ventilatie langdurig in een ruimte blijven en hun werking kunnen doen. "Ook airco's en luchtverversingsapparatuur die te weinig verse lucht 'binnenbrengen' omdat ze verkeerd zijn afgesteld, blijken bronnen van besmetting te zijn. En dat is precies het punt wat Maurice de Hondt al enkele maanden aangeeft, en hij krijgt nu op alle punten gelijk."

Coronaproof

Keppel adviseert het gemeentebestuur om op zeer korte termijn een lokaal beleid voor controle en maatregelen van aanpassing van gebouwen voor te stellen om deze coronaproof te maken. "Als ze dit label verdienen kunnen, naast het sowieso toepassen van de 1,5 metermaatregel in de openbare ruimte, ook binnen dat gebouw zonder gevaar alle handelingen plaatsvinden en zijn verdere maatregelen niet nodig en zal ook het aantal coronagevallen minimaal zijn."