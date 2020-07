Vestingwandelingen op zaterdagen in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • In de maanden juli en augustus worden er elke zaterdagmiddag vestingwandelingen verzorgd in Nieuwpoort.

Als één van de gaafste vestingssteden van Nederland en vanwege het grote aantal monumenten is Nieuwpoort namelijk zeer de moeite waard voor een rondleiding door een gids. Ze nemen bezoekers mee langs de historische geveltjes, de schitterende vestingwerken en verborgen plekjes van het oude stadje. Geschikt voor jong én oud. Vertrek is elke zaterdag in juli en augustus om 14:00 uur vanaf het stadhuis op de Dam. Deelname is gratis maar een vrijwillige bijdrage na afloop is welkom. Wie in de buurt woont en zin heeft in een wandelingetje, kan gezellig mee lopen. De wandeling duurt ongeveer een uur.

Voor meer informatie: www.historischekringnieuwpoort.nl of 06-12051036.

Na de zomervakantie wordt begonnen met de renovatie van het historische stadhuis in Nieuwpoort. Het stadhuis is normaal gesproken open voor bezoekers van Nieuwpoort, waar men terecht kan in Museum ‘Het Stadhuis’. Volgend jaar hoopt men iedereen weer te ontvangen in een geheel vernieuwd museum. De expositie zal gaan over de Oude Hollandse Waterlinie.