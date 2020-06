Dorpsoverleg Giessenburg verbolgen over vernieling doek; daders op beeld

GIESSENBURG • Dorpsoverleg Giessenburg is boos over het coronadoek dat in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juni is vernield en eist dat de daders zich melden.

Het Dorpsoverleg zegt te beschikken over herkenbare camerabeelden, die aan de politie worden overhandigd als niemand zich meldt voor vrijdag 26 juni. “Dan wordt er aangifte gedaan”, klinkt het resoluut op de Facebookpagina van het Dorpsoverleg.

De vernieling van het doek vond plaats om 03.10 uur op het plein voor Technicum centrum Giessenburg. “Op de beelden kan je zien dat het doek met geweld eraf getrokken wordt”, vertelt Ria van Wijngaarden-van Harten van Dorpsoverleg Giessenburg. “Een bewoner is wakker geworden en heeft naar ze geroepen toen zijn ze weggegaan.”

Drie weken geleden zijn er twee complete banners van het Dorpsoverleg met een dranghek verdwenen.

De daders kunnen contact opnemen met het Dorpsoverleg via dorpsoverleg@giessenburg.nl of 06-53192887.