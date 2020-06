Raad Alblasserdam eensgezind: lozen PFAS en GenX moet terug naar nul

ALBLASSERDAM • De stappen die het Dordtse bedrijf Chemours heeft gezet om het lozen van de schadelijke stoffen PFAS (waar PFOA onder valt) en GenX terug te dringen, zijn wat de Alblasserdamse politiek betreft niet voldoende. De raad en het college willen er alles aan doen om dit terug naar nul te brengen.

Die boodschap gaven de raadsleden eensgezind af tijdens de commissievergadering, afgelopen dinsdag. Marko Stout (D66): "Als ik de raadsinformatiebrief van het college hierover lees, concludeer ik dat men denkt: 'Andere partijen maken zich er wel druk om.' De put wordt straks gedempt als het kalf verdronken is. We moeten er een topprioriteit van maken zodat er helemaal niets meer van deze schadelijke stoffen in onze leefomgeving geloosd wordt."

Hij kreeg bijval van zijn politieke collega's. Bart-Jan Poirot (ChristenUnie): "We lezen terug dat het lozen van GenX teruggedrongen wordt van twintig naar twee kilo per jaar. Dan moet die laatste twee kilo toch ook geen probleem zijn?"

Oproep

Wethouder Arjan Kraijo benadrukte dat het Alblasserdamse college zeker geen afwachtende houding aanneemt. "Als wethouder heb ik er alles aan gedaan om dit op de bestuurlijke agenda te krijgen, heb ik meegedaan met de lobby om dit onder de aandacht te brengen. Namens de regio heb ik een emotionele oproep gedaan aan het bedrijf om zelf de verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met lozen."

Als winstpunt noemde hij wel het feit dat alle partijen die betrokken zijn bij het lozen van de schadelijke stoffen eensgezind optrekken, zoals drinkwaterbedrijven en het waterschap. "Wij steunen alles en iedereen om elke vorm van lozen te stoppen."

Rechtszaak

Aansluiten bij de rechtszaak van de gemeenten Sliedrecht, Papendrecht, Dordrecht en Molenlanden om Chemours en DuPont aansprakelijk te stellen voor de schade die wordt geleden als gevolg van de lozingen, is echt niet mogelijk.

'Omdat de (verontreinigings)situatie in Alblasserdam afwijkt van de situatie in Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben deze gemeenten in overleg met de advocaat aangegeven dat dit niet mogelijk is', zo licht het college toe in de raadsinformatiebrief. 'De juridische basis zou hiervoor verbreed moeten worden, wat mogelijk consequenties kan hebben voor de haalbaarheid van de aansprakelijkstelling.'