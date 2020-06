Molenlanden gaat investeren in afmeerlocatie veer Nieuw-Lekkerland

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat de komende tijd ongeveer 1,7 miljoen euro investeren voor verbeteringen aan de afmeerlocatie van het veer in Nieuw-Lekkerland.

De huidige afmeerlocatie van het veer tussen Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland is toe aan vernieuwing. De huidige locatie, die door forensen en scholieren veelvuldig wordt gebruikt, is beperkt van omvang en de parkeerdruk van fietsen en auto’s is al jaren zeer hoog. Dat leidt tot chaotisch parkeergedrag van met name fietsen.

De glooiing aan de rivierzijde is slecht en de laatste jaren met enige regelmaat provisorisch gerepareerd. Daarnaast zijn enige jaren geleden wachtruimte, ponton en loopbrug overgenomen van een exploitant om voortbestaan van de verbinding te waarborgen. Bij de overname was bekend, dat de genoemde zaken aan het einde van hun levensduur verkeerden. In 2019 is de lekkende ponton vervangen door een tijdelijke ponton op huurbasis.

De grondaankoop van 2000 vierkante meter rondom de afmeerlocatie past in het gemeentelijk beleid van verbetering van de verbindingen over water. Dat gemeentelijk beleid is er op gericht om de veerverbinding in stand te houden en de ambitie is om te verbeteren door een (Waterbus-) verbinding op de Lek te realiseren.

Al met al redenen genoeg voor de gemeente om de inrichting van de locatie en de aanmeervoorzieningen van de bestaande veerpont te vernieuwen en daarbij gesteld te staan voor de toekomst. In de begroting 2020 – 2023 zijn voor deze vernieuwing en uitbreiding investeringsbedragen opgenomen voor de aankoop van de grond, aanbrengen damwand, nieuwe steiger en ponton en herinrichting van de plot. Hiermee is een totaalbedrag van ongeveer 1,7 miljoen euro gemoeid.

De eerste stap hierin is de aankoop van 2000 vierkante meter grond, want voor de verbetering van de veerlocatie en de toekomstige mogelijke uitbreiding met de Waterbus is extra ruimte nodig.

De herontwikkeling van de locatie bestaat niet alleen uit de aanleg van parkeervoorzieningen maar ook uit het opnieuw vormgeven van de oever (damwand), ponton en loopbrug. Om gesteld te staan voor toekomstig personenvervoer over water is een grotere ponton met opstelruimte voor passagiers gepland. De oude ponton ligt in de vaargeul, hetgeen uit nautische aspect een onwenselijke situatie is. De nieuwe grotere ponton wordt buiten de vaargeul geplaatst.

Tegelijkertijd wordt voorzien in een langere loopbrug, hetgeen de bereikbaarheid voor minder-validen verbetert. Ook de verkeerssituatie ter plaatse wordt verbeterd doordat auto en fiets meer ruimte krijgen om te parkeren en te manoeuvreren. Daarnaast wordt ook de kade verbeterd wat bijdraagt aan de veiligheid van de infrastructuur. Voor de herontwikkeling van de locatie zal een subsidieverzoek worden gedaan bij de provincie.

Waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in de tweede helft van 2020 starten met het slaan van een damwand en in 2021 afgerond kunnen worden.