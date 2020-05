Online Workshop Debiteurenbeheer in plaats van VOS-netwerkavond

REGIO • Vanwege de corona crisis kunnen de maandelijkse VOS-bijeenkomsten tijdelijk geen doorgang vinden. Nu is voor de geplande avond van woensdag 13 mei een andere invulling gevonden.

In overleg met VOS-lid Johanna Verweij (en Sylvia Visser) van Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser in Nieuwegein is besloten de geplande VOS-avond over 'debiteuren' alsnog door te laten gaan, maar dan in de vorm van een live online workshop.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser neemt deelnemers aan de workshop mee in de wereld van (on)betaalde facturen en debiteurenbeleid. Tijdens de workshop wordt er verteld wat ondernemers zelf kunnen doen en welke regels er gelden. Daarnaast worden er vragen beantwoord én bruikbare format brieven gegeven.

Kortom... dat belooft een heel nuttige workshop te worden voor iedere ondernemer en daarom zijn niet-leden eveneens van harte welkom om deel te nemen aan deze webinar.

De workshop vindt plaats op woensdag 13 mei van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur.

Aanmelden om deel te nemen kan heel eenvoudig via www.vos-ondernemers.nl.