Opnieuw lichte tot matige stijging coronapatiënten in de regio

ALBLASSERWAARD • Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is in de afgelopen 24 uur met acht personen gestegen.

Dat blijkt uit de cijfers van het RIVM, die haar dagelijkse update op woensdag 25 maart halverwege de middag gedaan heeft.

In Alblasserdam is het aantal patiënten al enkele dagen redelijk stabiel. Er zijn daar nu 5 personen besmet met het coronavirus. In Molenlanden is omhoog gegaan. Er waren op maandag 23 maart 11 gevallen, op dinsdag 24 maart 13 gevallen en vandaag (woensdag 25 maart) 16 gevallen van corona.

In Papendrecht is het aantal bewezen besmettingen gestegen van 5 naar 6. In de gemeente Vijfheerenlanden is het aantal coronapatiënten de afgelopen dagen aan het stijgen: zondag 22 maart waren het er 10, maandag 23 maart 12, dinsdag 24 maart 18 en woensdag 25 maart 21.

Landelijke cijfers

De afgelopen tijd was landelijk gezien het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

Met de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames is met behulp van wiskundige modellen de snelheid van verspreiding van het virus berekend. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt lijkt ook af te nemen. Ook hierbij moet de komende dagen blijken of de daling doorzet.

Ook vandaag zijn veel overleden patiënten gemeld. Dit zijn echter meldingen van personen die verspreid over de afgelopen paar dagen overleden zijn. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. Daarom is nu een nieuwe grafiek opgenomen waarin het aantal overleden patiënten is weergegeven naar de dag van overlijden.

Voor meer informatie: www.rivm.nl.