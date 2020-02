Qmusic start actie om boer Nico Plooij uit Ottoland aan vriendin te helpen

OTTOLAND • De dj's Mattie en Marieke van Qmusic gaan alles uit de kast trekken om Nico Plooij (31) aan een vriendin te helpen.

Een actie die absoluut niet in de planning stond: niet in die van Mattie en Marieke en niet in die van Nico. Maandag deed de Ottolandse melkveehouder mee aan één van de spelletjes in de ochtendshow van Qmusic, Het Verjaardagsrad.

Wachtend op het moment dat hij aan de beurt was, raakt Nico in gesprek met één van de mensen achter de schermen. "We hadden het over 'Boer zoekt Vrouw', of ik dat gekeken had. 'Tuurlijk', zei ik, 'ik ben zelf ook boer, dus ik kijk elke zondag'. 'Heb je zelf een vrouw of vriendin', vroeg hij vervolgens. Ik vertelde dat ik vrijgezel ben en me aangemeld had voor 'Boer zoekt Vrouw', maar dat ik niet door de selectie heen was gekomen."

Hottie

Dat komt de twee dj's ter ore en vooral Marieke is verbaasd dat hij niet uitgekozen was voor het televisieprogramma. 'Ik zit naar je foto's te kijken en je bent toch echt een hottie.' Spontaan ontstaat het idee om Nico alsnog via een Qmusic-actie aan een levensgezel te koppelen. "Ik heb meteen ja gezegd", lacht Nico. "Later belden ze me nog wel terug: of ik er echt mee door wilde gaan. Het kwam voor hen ook zomaar uit de lucht vallen, maar we hebben er allemaal veel zin in."

Een eerste poster met een oproep aan dames om zich te melden voor Nico ging al snel de wereld van de social media in. De berichteninbox van de Ottolander ontplofte meteen al.

Polder

Nico ziet er de grap wel van in, maar een serieuze ondergrond is er zeker. Hij is niet op zoek naar een paar weken aandacht en plezier, maar wil iemand die de rest van haar leven bij hem blijft. "Ik heb de boerderij van mijn ouders overgenomen en zit hier nu een jaar alleen. Dat is best wel eenzaam, zeker omdat we hier middenin de polder, vlakbij de N216 zitten. Niemand komt hier of je moet hier echt een boodschap hebben. Ik hoop echt iemand te vinden om hier samen verder te gaan."

Uitstraling

Uiteraard is dan de logische vervolgvraag: naar wat voor soort vrouw is Nico op zoek? "Een spontaan iemand, die er leuk uitziet. Ze moet ook uitstraling hebben. En wat heel belangrijk is: ze moet zich thuis kunnen voelen op een boerderij. Want ik blijf hier de rest van mijn leven boeren, dus je zult je hier wel thuis moeten voelen."