Perudag brengt 2153 euro op voor zendingswerk

OTTOLAND • De Perudag die zaterdag 8 februari gehouden is in De Bogerd in Ottoland, heeft 2153 euro opgebracht voor het werk van Fundacion Brazos Abiertos in Peru.

Jordi en Ria Bosch werken al vele jaren in Lima in Peru, waar ze les geven aan kinderen, studies doen met volwassenen en betrokken zijn bij kerkenwerk. De Gereformeerde Kerk van Ottoland ondersteunt hen.

De Perudag van afgelopen zaterdag was bedoeld om de achterban te betrekken bij het zendingswerk wat ze daar doen voor de Fundacion Brazos Abiertos en om hen financieel te ondersteunen. Veel gemeenteleden en andere belangstellenden kwamen naar de Perudag. Er waren workshops en er waren allerlei Peruaanse lekkernijen.